PSG : Messi, Neymar, l'argent du Qatar terrorise le Barça

Dans : PSG.

Quatre ans après s’être attaché les services de Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau jouer un sale tour à Barcelone, cette fois avec Lionel Messi.

La situation est toutefois bien différente. En juillet 2017, le PSG avait réalisé une véritable démonstration de force en payant le transfert le plus cher de l’histoire du football mondial pour recruter Neymar en échange de 222 ME. En ce qui concerne Lionel Messi, la star argentine sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, ce qui permet à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo de négocier directement avec le joueur sans passer par la case Barça. De toute évidence, le club blaugrana ne se laissera néanmoins pas faire et tentera, selon les résultats de l’élection présidentielle prévue au mois de mars, de prolonger sa star.

La menace du Paris Saint-Germain fait toutefois de plus en plus peur aux observateurs du FC Barcelone à l’instar du journaliste Josep Pedrerol, interrogé sur La Sexta. « Laporta ne découvre rien. Nous savons tous qu’il y a des clubs d’Etat et des cheikhs avec beaucoup d’argent. Le Barça et Madrid ne sont plus ce qu’ils étaient. Il faut accepter la nouvelle réalité, même si ce serait bien que l’UEFA soit plus attentive aux clubs d’État. Avec Messi, au moins le PSG prévient. Et ils ne feraient que signer un joueur libre. Neymar lui a été emmené du jour au lendemain avec le paiement de la clause libératoire. Cela signifie surtout une chose: il ne faut pas fâcher le PSG » a expliqué le journaliste espagnol, bien conscient que le Paris Saint-Germain pourrait véritablement traumatiser le FC Barcelone cet été si, quatre ans après avoir enrôlé Neymar, le club de la capitale française parvenait à s’offrir les services d’un certain Lionel Messi.