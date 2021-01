PSG : Messi bientôt bilingue, son entourage se marre

Dans : PSG.

Sur le plateau du Late Football Club, le journaliste Geoffroy Garétier lâchait une véritable bombe sur l’avenir de Lionel Messi lundi soir.

Et pour cause, le journaliste de la chaîne cryptée était catégorique en affirmant que la star du FC Barcelone était en train d’apprendre le Français dans l’optique d’une signature au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. « L’info que j’ai actuellement c’est que Lionel Messi et toute sa famille, femme et enfants, prennent des cours de français. Pourquoi prendrait-ils des cours de français si c’est pour signer à Manchester City ? Cela n’aurait aucun sens » lâchait-il, certain de la véracité de ses informations. Il est évidemment impossible de savoir si Lionel Messi apprend bel et bien la langue de Molière. En revanche, le clan du Ballon d’Or argentin a tenu à démentir cette rumeur ayant fait l’effet d’une bombe en Espagne.

A en croire le journal Sport, l’entourage de Lionel Messi a fait savoir que le capitaine du FC Barcelone n’était absolument pas en train d’apprendre le Français, et que le joueur restait pleinement concentré sur les objectifs du club catalan cette saison. Reste maintenant à voir qui dit vrai, alors que Lionel Messi sera en fin de contrat à la fin de la saison, et prépare forcément la suite de sa carrière. Un élément crucial est toutefois à prendre en compte : les élections présidentielles qui se tiendront au mois de mars prochain à Barcelone. Selon le résultat de ce scrutin très attendu chez les Socios, le joueur formé à La Masia pourrait acter son choix de partir ou au contraire de prolonger en faveur du Barça. Si sa décision était finalement de rester, Messi devrait en revanche consentir à un énorme effort financier au vu de la situation économique désastreuse d’un FC Barcelone au bord de la banqueroute.