PSG : Messi, Neymar et Mbappé, Lizarazu annonce des déceptions

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Retenu par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé passera la saison aux côtés de Neymar et de Lionel Messi. Comme beaucoup d’observateurs, Bixente Lizarazu a hâte de voir le trio en action. Mais le consultant ne s’attend pas à grand-chose pour leurs débuts.

A la fin du feuilleton, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 22 ans, qui refuse de prolonger alors que son contrat expire l’année prochaine, a été retenu malgré les folles tentatives du Real Madrid. Sans doute une déception pour le Français qui rêve de s’installer à la Maison Blanche. C’est pourquoi Bixente Lizarazu a tenté de le consoler en comparant les projets parisien et madrilène. « Le fait de rester n'est pas une mauvaise chose, pour lui, a commenté le consultant pour France Info. S'il a envie d'aller au Real, c'est son choix à lui. Il sera libre à 100 % pour le faire. »

Mbappé ne perd pas son temps à Paris

« Rejoindre le Real dans un an, à son âge, ce n'est pas grave. Il ne va pas perdre du temps parce qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Pour moi, cette saison, le PSG est l'équipe la plus solide et la mieux armée pour gagner la Ligue des Champions. Il va être dans une grande équipe, très ambitieuse, qui peut gagner cette compétition. Pour lui, il serait mieux d'aller au Real Madrid après avoir gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain », a conseillé Bixente Lizarazu, impatient de voir Kylian Mbappé aux côtés de Neymar et de Lionel Messi, mais sans en attendre trop pour les débuts du trio.

« Ce n’est pas gagné d’avance »

« Individuellement, c'est la plus belle (attaque) qu'on verra en Europe cette année. On sera sûrement frustrés parce que ça ne va pas se faire comme ça, du jour au lendemain, a-t-il prévenu. Évidemment, ça donne envie de voir les matchs du Paris Saint-Germain. Tout le monde espère que ça va bien fonctionner entre eux. Toutefois, le football reste un sport collectif, où il faut un équilibre entre l'attaque et la défense et où il faut aussi qu'il y ait des complémentarités. Il faut également que les joueurs aient envie de jouer ensemble, arrivent à bien jouer ensemble et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Pour l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, ça sera un gros travail pour mettre tout ça en harmonie. » Le tout sous le regard attentif des observateurs du monde entier.