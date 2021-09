L'Emir du Qatar et le PSG provoquent un scandale Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En refusant toutes les offres du Real Madrid pour faire signer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a mis en furie Florentino Perez, et après l'affaire Neymar, en Espagne on voit rouge contre le PSG.

En s’appuyant sur des nombreux médias sportifs qui lui sont proches, le Real Madrid a fait monter la pression dans le dossier Kylian Mbappé, notamment en laissant fuiter ses différentes offres. Mais mardi soir, quand Josep Pedrerol, mi-scandalisé, mi-exténué, a lancé son « tic-tac » final en annonçant que le Paris Saint-Germain avait refusé une offre de près de 220 millions d’euros pour l’attaquant français, c’est une chape de plomb qui est tombée sur les supporters madrilènes. Et peu après minuit, Javier Tebas est sorti de son mutisme, le patron de la Liga, et ennemi du PSG depuis le transfert de Neymar en 2017, a crié au scandale.

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 31, 2021

Dans le collimateur de Tebas, l'argent du Qatar déversé sur le Paris Saint-Germain. « Les clubs-états sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League car elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques envers le PSG. Pertes Covid + 300 millions d’euros ; Chiffre d'affaires des droits TV en France: -40% ; Et plus de 500 millions d’euros de salaires? Intenable », a lancé un Javier Tebas au taquet et qui sait que le départ de Lionel Messi et de Sergio Ramos au PSG a déjà mis tout le monde sur les nerfs.

Franchement si Nasser doit quitter ses fonctions à la présidence du PSG on pensait à Nicolas Sarkozy mais je crois qu'en fait le candidat idéal c'est Daniel Je Sais Toujours Tout Riolo 🤡



Rappel : ya 6 mois il voulait échanger Mbappé contre Son de Tottenham 🤣🤣🤣#imposteur https://t.co/0ILKo2GIpf — Le Lutin du Parc (@JaymotLeslutins) August 31, 2021

Au point même que Daniel Riolo est lui aussi monté au créneau en s'étonnant de l'attitude radicale du Paris Saint-Germain dans le dossier Mbappé. « Les Qataris ont inventé une économie où l'argent n'a pas d'importance. Le Paris Saint-Germain s’assoit sur 180 millions d'euros et refuse d'entendre la volonté du joueur (...) En gros je veux acheter ta maison maintenant ou tu me la donnes à Noël, et bien eux ils attendent Noël et te filent leur maison (...) Aucun autre club au monde ne peut refuser un tel montant », a fait remarquer le journaliste de RMC.