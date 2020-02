PSG : Messi, Mbappé, Neymar s'est pris deux énormes claques

Dans : PSG.

Souvent désigné comme le futur meilleur joueur du monde lors de son arrivée en Europe, Neymar n’aura probablement jamais ce titre, et le Brésilien l'a compris.

A 28 ans, Neymar est enfin passé dans l’âge adulte. Anniversaire en grandes pompes, coupes de cheveux excentriques, provocations balle au pied et blessure au final, certains pourraient penser que Neymar n’a finalement pas changé. Mais ce n’est pas du tout le cas. Dans un portrait du numéro 10 du PSG pour son anniversaire, ESPN fait le point sur l’évolution de la carrière du Brésilien, et notamment le changement qui s’opère dans sa façon de voir les choses. Neymar n’est plus obnubilé par l’idée d’être le meilleur joueur du monde ou de marquer l’histoire, mais rêve plutôt d’être en paix avec son football afin d’accomplir sa mission avec le PSG. C’est ce que fait comprendre le média américain.

« Il semble différent. Comme un homme qui, à 28 ans, est moins perturbé par le fait d’être le prochain Messi ou le prochain Cristiano Ronaldo, mais plutôt concentré à devenir le Neymar qu’il peut être. C’est peut-être la maturité. Peut-être aussi qu’il a compris que ces deux joueurs, en dépit de leur âgé au-delà des 30 ans, n’étaient pas sur le point de prendre leur retraite. Et à cela s’ajoute le fait qu’il s’entraine tous les jours avec un garçon nommé Kylian Mbappé, qui a les qualités pour le devancer et réellement prendre la relève après le départ des deux monstres », livre ainsi ESPN, pour qui c’est toute l’approche de son jeu et de sa carrière qui a changé pour Neymar cette saison. Pour le plus grand bien du PSG? Réponse dans ces prochaines semaines dans la très attendue Ligue des Champions.