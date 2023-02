PSG : Messi humilie Mbappé devant la planète football

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Elu meilleur joueur du monde par la FIFA pour l'année 2022, Lionel Messi a vu son bulletin de vote être révélé. L'Argentin du PSG avait voté pour Neymar, au-dessus de Mbappé à ses yeux en 2022.

Le titre de meilleur joueur de l’année 2022 décerné par la FIFA est revenu à Lionel Messi. Le trophée The Best, désormais concurrent du Ballon d’Or, révèle le meilleur joueur selon les votes des sélectionneurs, des capitaines de sélections et des médias. Comme à chaque trophée de ce type, les débats sont nombreux concernant les critères réels à prendre en compte, la régularité au plus haut niveau ou les performances dans les gros matchs, la médiatisation, le talent ou les titres acquis. De plus, et ce n’est vraiment pas une nouveauté, les votes donnent parfois des résultats étranges et nul doute que les bulletins placés pour The Best 2022 vont faire parler puisque leur teneur a été dévoilée par la FIFA dans la foulée de la remise des trophées qui a eu lieu ce lundi soir.

Leo Messi & Kylian Mbappé embracing each other after the winner of the FIFA The Best was announced! 🇦🇷🇫🇷🤝pic.twitter.com/QoJxViGNAv — PSG Report (@PSG_Report) February 27, 2023

Ainsi, tout le monde n’a pas eu la même perception de l’année 2022 et notamment de la Coupe du monde qui a eu lieu au Qatar. Car si Lionel Messi et les Argentins ont raflé beaucoup de trophées à cette occasion, c’est très fortement lié au titre acquis dans l’Emirat. En effet, en dehors de ça, La Pulga a par exemple connu un début d’année 2022 catastrophique, compensé par un bon début de saison avec le PSG, avant d’être le leader de l’Albiceleste au Qatar, avec le titre qui lui manquait tant au bout. Cela lui permet de remporter donc The Best, mais pour Lionel Messi, le numéro 1 en 2022 fut… Neymar. Le numéro 30 du PSG a placé le Brésilien en tête de ses votes, devant Kylian Mbappé et Karim Benzema, le Ballon d’Or en titre.

Messi accusé de copinage avec Neymar

Une décision qui fait forcément parler depuis qu’elle a été publiquement dévoilée. Cela n’a pas empêché Kylian Mbappé de féliciter chaleureusement son coéquipier du Paris SG, que ce soit en direct sur le devant de la scène, ou sur les réseaux sociaux où il a admis que Messi était littéralement « The Best ». Ce à quoi l’Argentin a répondu par un chaleureux merci. Mais forcément, le fait d’élire à ses yeux Neymar meilleur joueur de 2022 devant Mbappé, fait beaucoup parler sur les réseaux, et est vu comme un manque de respect. « Ce mec est trop vicieux il savait que Mbappé était un concurrent direct donc il vote pour Neymar qui n’avait aucune chance », « Messi qui met Neymar devant Mbappé, c’est très marrant », « Neymar, c’est trop le pote de Messi. Le mettre devant Mbappé en 2022 », ont déploré des supporters parisiens pour qui Messi n’a pas vraiment été objectif sur ce coup.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Cela ne surprendra toutefois pas les suiveurs du club parisien, Lionel Messi ayant plusieurs fois déclaré qu’il adorait avoir retrouvé Neymar sous le maillot du PSG, et que l’amitié était réciproque, puisque le Brésilien avait proposé de lui céder le numéro 10 lorsque l’Argentin a signé à Paris à l’été 2021. De son côté, Kylian Mbappé a beau exploser les records, il n’aura pas encore mérité la première place aux yeux du champion du monde argentin.