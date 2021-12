PSG : Messi hors du groupe en Coupe

Dans : PSG.

Après une semaine sans match et trois jours de repos, le Paris Saint-Germain va tout de même laisser quelques cadres au repos pour son match de Coupe de de France ce dimanche soir.

Pour affronter les amateurs de Feignies-Aulnoye, qui évoluent en N3, Mauricio Pochettino a décidé de laisser au repos Marquinhos, Idrissa Gueye et Lionel Messi. A noter que Achraf Hakimi est suspendu pour cette rencontre et que Layvin Kurzawa, bien que disponible, n’a pas été appelé. C'est aussi le cas de Rafinha. Neymar, Draxler, Bernat et Nuno Mendes sont eux blessés. A noter que Messi et les joueurs au repos ne sont pas encore en vacances, puisqu’ils seront sollicités pour le dernier match l’année 2021, mercredi contre Lorient.

Pour le reste, le groupe comprend notamment Sergio Ramos, qui va essayer de disputer son deuxième match de la saison, ainsi que plusieurs jeunes du PSG. C’est notamment le cas de quelques noms très attendus chez les supporters, avec Xavi Simons, qui hésite à prolonger à Paris ou d’Eduard Michut.