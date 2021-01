PSG : Messi gratuit à Paris, une légende du Barça est dégoûtée

Dans : PSG.

Déçue du manque d’ambition du FC Barcelone, la cible du Paris Saint-Germain Lionel Messi pourrait partir libre l’été prochain. Un scénario difficile à encaisser pour les amoureux du club catalan.

A quelques mois de la fin de son contrat, Lionel Messi n’a pas encore pris sa décision. L’attaquant du FC Barcelone attend probablement de connaître le projet du futur président, les ambitions actuelles n’étant pas à la hauteur de ses objectifs. Mais pour Rivaldo, la messe est dite, l’Argentin partira libre l’été prochain à cause de l’ancienne direction représentée par Josep Maria Bartomeu qui avait refusé de transférer son capitaine l’été dernier.

« La précédente direction a commis une erreur en ne vendant pas Messi quand il était encore sous contrat, a estimé le consultant de Betfair. Ils auraient pu faire quelque chose de comparable à ce qu'a fait le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo quand ils l'ont vendu pour 100 millions d'euros. Maintenant le départ de Messi semble inévitable. C'est très douloureux de voir qu'un joueur aussi talentueux va quitter le Barça gratuitement quand le club a tant de problèmes économiques. » Et le scénario est encore plus difficile à vivre sachant que « La Pulga » pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est du moins le conseil que Rivaldo lui donnait la semaine dernière.

Paris, la « destination idéale » pour Messi

« Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour Messi, confiait l’ancien Barcelonais dans sa précédente chronique. D'abord parce que c'est un club très bien structuré et parce qu'il jouerait avec Neymar dans un championnat dans lequel il brillerait certainement sans problème. Le niveau de la Ligue 1 est un peu plus faible que la Liga ou la Premier League, donc il pourrait être géré sur le plan physique et ensuite arriver en très bonne forme en Ligue des Champions. Financièrement, peu de clubs peuvent s'offrir Messi et lui donner plus d'argent que le PSG. Ce serait donc une grande opportunité pour lui. » Mais un terrible coup dur pour le Barça et ses supporters.