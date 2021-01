PSG : L'Emir du Qatar lance l'opération Lionel Messi !

Dans : PSG.

Le nom de Lionel Messi est revenu plusieurs fois du côté du Paris Saint-Germain, à travers les propos de Di Maria, de Leonardo et de Pochettino. Il se confirme que le PSG veut la star du Barça et que le Qatar y croit.

Tandis que Joan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, distille son venin sur le Paris Saint-Germain qu’il accuse de tenter de déstabiliser Lionel Messi et le Barça, le sextuple Ballon d’Or est réellement en train de devenir une véritable obsession du côté du Parc des Princes. Rien que ces derniers jours, Leonardo, Mauricio Pochettino et Angel Di Maria se sont exprimés publiquement pour dire qu’ils seraient comblés de voir la star argentine de Barcelone signer l’été prochain au PSG, une fois que son contrat avec le club catalan sera terminé. Bien évidemment, tout le monde a pris des pincettes afin de ne pas froisser le Barça, mais c’est une évidence, la perspective de voir Lionel Messi rejoindre Neymar dans la club de la capitale commence à sérieusement prendre de l’ampleur, quoi qu’en dise Joan Laporta, remonté contre le Qatar et le Paris SG.

L'Emir du Qatar gère le dossier Lionel Messi

Cependant, même si du côté des joueurs et du staff du Paris Saint-Germain on rêve de voir venir la Pulga l’été prochain, ce dossier a un coût financier majeur, d’autant que le PSG souhaite toujours prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Mais, ce samedi, Le Parisien confirme que pour Lionel Messi, et comme cela avait été le cas en 2017 pour Neymar et Mbappé, c’est du côté de Doha que cette opération est menée. « Le Qatar est aussi à la manœuvre sur le dossier Messi, un enjeu d’image planétaire, une opération financière lourde, même s’il n’y a pas de transfert à la clé. La multiplication actuelle des messages en direction de la Pulga se lit aussi comme une initiative dictée par le propriétaire du club», explique Dominique Sévérac. Et quand le Cheick Tamim ben Hamad Al Thani veut un joueur, il réussit souvent son coup.