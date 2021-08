PSG : Messi et Neymar à Barcelone, et si tout était faux !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi et Neymar sont à Barcelone chez Luis Suarez depuis vendredi. Leur retour pour le week-end a mis en délire des fans du FC Barcelone, persuadé que l'Argentin n'a pas signé au PSG.

Absent du groupe face à Brest ce vendredi soir, Lionel Messi ne s’était pas déplacé en Bretagne pour suivre le PSG. Présent à Paris toute cette semaine avec assiduité à l’entrainement, l’Argentin a profité de sa non-sollicitation en Ligue 1 et de quelques jours de repos donnés pour filer à Barcelone. Il est arrivé dans son ancienne maison de Castelldefels pour régler de nombreuses démarches administratives et finaliser un déménagement qui a été fait dans l’urgence.

✈️ Messi y Neymar, que no entraron en la lista del PSG, se escaparon este viernes a Barcelona



🤝 Los dos están cenando con Luis Suárez en la casa del uruguayo en Castelldefels https://t.co/ynx3WVEN1F — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 20, 2021

Le sextuple Ballon d’Or y restera jusqu’à dimanche, histoire de bien profiter une dernière fois de la région de Barcelone. Il a commencé par passer chez son meilleur ami, Luis Suarez, pour le diner, et y a retrouvé pour l’occasion un certain Neymar, qui a également élu domicile en Catalogne pour le week-end. Une arrivée suivie de près par le quotidien local Mundo Deportivo, qui a fait de ce passage rapide à Barcelone l’évènement pour les nostalgiques, avec la refonte de la fameuse MSN. Aucun des trois ne joue désormais pour le Barça, puisque Luis Suarez est parti à l’Atlético de Madrid, mais ils ont tous conservé des attaches très profondes avec la cité catalane. De quoi mettre aussi les fans du club blaugrana au pilori, puisque certains ont préféré prendre ce retour poignant avec une bonne dose d’humour.

« Je vous l’avais dit, tout ça n’était qu’un bras de fer pour faire plier la Liga. Messi n’a jamais rien signé (avec le PSG), et s’il ne peut pas jouer, c’est juste qu’il n’a pas l’autorisation de la part de la Liga. Vous avez vraiment cru qu’il était parti pour signer au PSG ? Mort de rire », a ainsi balancé un fan barcelonais, conforté dans son délire au second degré par des suiveurs partis avec lui en sortant des bons vieux « je vous l’avais dit ». Le déni est indiscutable, et certains ne pourront visiblement réaliser que Lionel Messi n’est plus des leurs que quand il aura fait ses premiers pas avec le PSG. Et encore.