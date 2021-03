PSG : Messi doit signer au Barça, il retourne sa veste

Dans : PSG.

Longtemps annoncé sur le départ, Lionel Messi semble davantage épanoui au FC Barcelone. A tel point que l’on parle désormais d’une prolongation de contrat. Même le Brésilien Rivaldo, qui l’annonçait au Paris Saint-Germain, a subitement retourné sa veste.

La tendance s’inverse pour Lionel Messi. Retenu l’été dernier, l’attaquant du FC Barcelone, lassé par le manque de compétitivité de son équipe, semblait se diriger vers un départ en fin de contrat cet été. Tous les Barcelonais commençaient presque à se rendre à l’évidence, à l’image de Rivaldo qui regrettait que la précédente direction n’ait pas transféré l’Argentin. En effet, l’ancien Blaugrana voyait déjà Lionel Messi filer gratuitement au Paris Saint-Germain.

Messi vers la prolongation

Mais ça, c’était avant la bonne série du Barça et l’élection du nouveau président Joan Laporta. L’occasion pour Rivaldo de changer son discours. « Je pense de plus en plus que Messi peut parvenir à un accord avec la nouvelle direction pour signer une prolongation de contrat et rester au club pour quelques années de plus, a écrit le chroniqueur de Betfair. Il n'y a qu'à voir le regain de confiance que Messi a eu depuis l'élection de Laporta, avec qu'il s'entend très bien. Tout cela augmente de façon considérable ses chances de rester pour quelques saisons supplémentaires. »

En effet, Lionel Messi a retrouvé des couleurs et le sourire ces dernières semaines. Notamment grâce à son équipe en bien meilleure forme dans le nouveau schéma tactique de l’entraîneur Ronald Koeman. « Il a changé de système en début de saison et l'équipe ne jouait pas bien. Mais il a continué à faire des changements jusqu'à trouver sa défense à trois dans laquelle l'équipe produit enfin un football magnifique qui lui permet de gagner des matchs », a commenté Rivaldo, de nouveau optimiste pour l’avenir du Barça et de son capitaine.