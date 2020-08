PSG : Messi, Cristiano Ronaldo… Barton met Neymar dans la cour des petits

Dans : PSG.

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, Neymar n’a toujours pas gagné les faveurs de Joey Barton.

Ce n’est un secret pour personne, Joey Barton n’est pas le plus grand admirateur de Neymar. On a notamment vu l’Anglais qualifier l’attaquant du Paris Saint-Germain de « Justin Bieber du football » ou de « Kim Kardashian du football ». Apparemment, les récentes performances du Brésilien n’ont pas non plus convaincu l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui situe toujours le Parisien bien en dessous des tout meilleurs joueurs au monde.

« Je ne suis pas un fan, je n'ai jamais vraiment compris ce que les autres lui trouvent, a critiqué Barton au micro de talkSPORT. Evidemment, c'est la pépite du football brésilien et je pense que c'est un grand joueur, il n'y a aucun doute. C'est un meilleur joueur que je n'ai jamais été et que je ne serai jamais. Mais comparé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, je ne pense pas qu'il ait déjà joué dans leur cour. Les gens ont très vite annoncé qu'il prendrait la succession de Ronaldo et Messi, et le fait que ces deux joueurs soient toujours là montrent ce qui s'est passé avec Neymar ces cinq ou six dernières années. »

Neymar hors du Top 5

« Je pense que des joueurs comme Raheem Sterling et Kevin De Bruyne l'ont dépassé en termes de constance au haut niveau. Je ne pense même pas que Neymar fasse partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Mais ce n'est qu'une opinion et chacun aura sans doute la sienne. Pour moi, Ronaldo et Messi ont redéfini notre ère du football et on ne peut pas comparer Neymar à eux », a estimé l’entraîneur de Fleetwood Town (D3 anglaise), qui aurait sûrement aimé se retrouver au duel face à l’international auriverde…