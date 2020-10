PSG : Messi avec Neymar à Paris, l'Espagne s'y prépare

Dans : PSG.

Dire du mal du PSG et de la France, cela semble être l’occupation première de Javier Tebas, le truculent patron de la Ligue espagnole.

Le dirigeant en a remis une couche pour évoquer la situation en Ligue 1 avec le notamment le groupe d’origine espagnol Médiapro et ses difficultés de paiement, mais il a aussi évoqué un autre dossier très chaud de ces derniers mois : le vrai-faux départ de Lionel Messi du FC Barcelone. L’Argentin avait fait son choix en affichant son désir de quitter son club de toujours pour finir sa carrière ailleurs, lassé par les mauvais résultats, les accusations à son encontre, et surtout la gestion du club par les dirigeants. Finalement, personne n’a pu le faire signer. Et quand bien même, cela n’aurait pas été un drame selon Javier Tebas, qui aurait été autrefois furieux de voir les stars partir, mais assure désormais que rien ne peut freiner la Liga. Surtout par rapport à la Ligue 1…

« Un départ de Messi ? Ce ne serait pas un drame. Cristiano Ronaldo est parti, Neymar est parti, et ça n’a pas été un drame. Neymar est parti au PSG, et je ne crois pas que le championnat de France soit désormais positionné sur le devant de la scène internationale. C’est la réalité. Ceux qui pensent que les joueurs sont ceux qui font les championnats ou la marque d’une compétition se trompent », a savoir le président de la Liga à l’AFP, histoire de prévenir que, si Lionel Messi devait changer d’air dans un an, le football espagnol y survivrait sans aucun problème. Un discours qui change beaucoup de celui tenu depuis 2017, où la signature de Neymar au PSG n’avait pas du tout été digérée.