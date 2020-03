PSG : Messi appelle Neymar, aucun rapport avec le mercato

Dans : PSG.

Homme fort du PSG contre Dortmund mercredi, Neymar figure toujours dans les radars du FC Barcelone dans l’optique du prochain mercato.

En début de journée, le média espagnol Diario GOL indiquait que Lionel Messi faisait toujours autant le forcing auprès de la direction du FC Barcelone pour recruter Neymar, quitte à sacrifier Antoine Griezmann. Pour l’heure, difficile de savoir si l’actuel leader du championnat espagnol a réellement une chance de s’offrir l’attaquant du PSG. Ce qui est certain, c’est que Neymar et Messi sont toujours en contacts de manière très régulière. Ce vendredi, Don Balon affirme que le capitaine du FC Barcelone a personnellement pris son téléphone pour joindre Neymar et le féliciter pour la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions après le succès 2-0 contre le Borussia Dortmund.

Une information qui confirme que Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez, qui formaient l’infernal trio de la « MSN » à l’époque au FC Barcelone, sont restés très proches. Dans les rangs blaugranas, on rêve que ce couple à trois se reforme dès la saison prochaine. Mais pour parvenir à cela, Barcelone devra boucler au moins deux grosses ventes et plusieurs joueurs offensifs pourraient ainsi être mis sur le marché dont Antoine Griezmann mais également Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Reste ensuite à voir quelle sera la somme réclamée par le Paris Saint-Germain pour vendre Neymar, lequel avait été recruté pour la modique somme de 222 ME en juillet 2017. Tout dépendra sans doute de la suite des événements pour le Paris SG en Ligue des Champions, et des performances de Neymar dans cette prestigieuse compétition européenne…