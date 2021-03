PSG : Messi ? Al-Khelaïfi a un message du Barça

Dans : PSG.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta est directement passé à l’offensive dans le dossier Lionel Messi, auquel le PSG est lié.

Le dirigeant catalan entend bien profiter de son état de grâce pour mener à bien les premiers dossiers chauds, et notamment celui de l’avenir de Lionel Messi. Désireux de partir à tout prix l’été prochain, l’Argentin a été retenu par le maillot. Déjà éliminé de la Ligue des Champions, le Barça n’a plus vraiment les moyens sportifs ni financiers de le conserver. C’est pourquoi son nom est annoncé avec insistance du côté du PSG, surtout que l’Emir du Qatar se montre très confiant quant à la faisabilité de cette venue de prestige. Mais Joan Laporta entend bien faire une « remontada » et convaincre le sextuple Ballon d’Or de changer d’avis. Il a promis de se mettre à la tache rapidement. Le Paris SG est donc prévenu, Lionel Messi ne lui sera pas offert sur un plateau en fin de saison.

« Je suis venu ici pour diriger, prendre des décisions, et pas pour fuir mes responsabilités ni pour chercher des excuses. Je suis là pour affronter les situations. Par exemple, et je profite de sa présence, je vais essayer de convaincre Leo de rester. C’est une chose qui doit être faite, c’est une décision que je suis obligé de prendre. Je ferai tout pour qu’il reste et il le sait. Il n’y aura pas de problème avec la décision qu’il prendra, mais nous essaierons de tout faire pour qu’il continue parce qu’il est le meilleur joueur de l’histoire. Et, excuse-moi Leo pour ce que je vais dire, mais tu sais que j’ai une grande estime pour toi et que le Barça t’aime énormément. Si ce stade avait été plein lors de vos matches, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. Cette pandémie a mis un coup à nos ambitions », a souligné Joan Laporta lors de son intronisation, devant un Lionel Messi impassible mais bien présent pour marquer son soutien au nouveau dirigeant. La partie sera donc serrée, et le Barça ne laissera pas filer sans réagir son joueur le plus emblématique.