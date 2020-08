PSG : Messi à Paris, pourquoi ça ne plait pas à Mbappé

Dans : PSG.

Le PSG est toujours annoncé parmi les clubs capables d’accueillir Lionel Messi cet été, et ils ne sont pas très nombreux.

Manchester City est le grand favori, et le Paris Saint-Germain arrive ensuite avec de sérieux arguments. Sportivement, financièrement, humainement avec plusieurs de ses amis dans le groupe parisien, le Paris SG a ses chances pour ce qui sera le coup du siècle, encore plus fort que celui de la signature de Neymar ou Kylian Mbappé. Justement, comme réagiraient les deux superstars du PSG à cette arrivée qui bouleverserait totalement l’équilibre des forces dans le vestiaire ? Selon Grégory Schneider, cet incroyable trio offensif créerait un joli bazar dans le vestiaire, notamment entre trois joueurs qui n’aiment pas du tout défendre. Si Neymar fait régulièrement l’effort du fait de sa position moins avancée, Mbappé rechigne clairement à le faire, et Messi a arrêté les efforts à ce niveau-là depuis 2-3 ans.

« Messi au PSG ? Je veux bien qu’on me dise que Paris a essayé de le faire venir, mais en terme d’équilibre de vestiaire, ça me semble fantasmagorique ! À Manchester City il sera la star, en plus il y a Guardiola… Ça peut aider ! (…) Concernant Mbappé, il est relativement sensible. Il n’aime pas défendre ! On regarde les matches ! Alors que Neymar le fait, contrairement aux idées reçues. Il est assez sensible à sa place dans la cosmologie d’une équipe. Je vous rappelle sa sortie aux trophées UNFP par rapport à Neymar et l’envie d’avoir plus de responsabilités… Ça semble un peu s’entasser… Ce serait un peu amour, gloire & beauté ! », a annoncé le journaliste de Libération, pour qui cette association pourrait quand même provoquer de vives tensions sur le statut de leader du PSG. A moins que ces trois joueurs, qui représentent trois générations de footballeurs, parviennent à s’entendre et à se convaincre qu’ils ont une chance assez inouïe de pouvoir jouer ensemble.