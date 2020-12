PSG : Messi à Paris, le vestiaire du PSG s'enflamme !

Dans : PSG.

Après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United mercredi soir (1-3), Neymar a lâché une véritable bombe au sujet de Lionel Messi.

Et pour cause, le n°10 du Paris Saint-Germain a très clairement expliqué que sa volonté était de rejouer au plus vite avec la star de Barcelone. « Jouer avec Messi ? C’est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème. Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine » a lancé le Brésilien après la victoire du PSG face à Manchester United. Des propos qui ont enflammé l’Espagne, qui se met à rêver d’un retour de Neymar au Barça.

Mais l’association de Lionel Messi et de Neymar pourrait également voir le jour… à Paris. Un scénario qui conviendrait parfaitement à un certain Leandro Paredes, véritable garde du corps de Neymar au PSG et qui évolue par ailleurs avec Lionel Messi en sélection. Invité à réagir à la grande annonce de son coéquipier de Paris, Leandro Paredes aurait simplement glissé à El Chiringuito TV : « Messi au PSG ? Je l’espère. Nous voulons tous qu’il vienne. Mais bon, c’est sa décision. J’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais ici, nous l’accueilleront à bras ouverts ». Un message très clair à l’égard de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, qui ne pourrait toutefois se concrétiser que si le Paris Saint-Germain enregistrait une grosse vente lors du prochain mercato. Celle de Kylian Mbappé par exemple, muet en Ligue des Champions depuis neufs matchs, et qui est la priorité absolue du Real Madrid dans l’optique de l’été prochain. Il y a quelques semaines, durant un live avec les supporters parisiens sur les réseaux sociaux, Leonardo avait avoué que le PSG s’était renseigné au sujet de Lionel Messi cet été, sans pour autant lâcher d’indices quant aux intentions du club de la capitale dans ce dossier à l'avenir.