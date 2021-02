PSG : Messi à Paris, le Real Madrid jubile

Dans : PSG.

Annoncé dans le viseur du PSG, Lionel Messi va provoquer l'inévitable départ de Kylian Mbappé selon la presse espagnole.

La Ligue des Champions va bientôt reprendre ses droits, mais impossible de ne pas avoir déjà un oeil à ce qu’il va se passer cet été, avec l’avenir de plusieurs stars mondiales qui va se jouer. A moins d’un coup de théâtre incroyable, Lionel Messi va quitter le FC Barcelone, ce qui sera déjà un évènement de premier choix. Il est poussé vers le PSG par de nombreux joueurs parisiens, qui ne prennent plus de gants à l’idée de monter une « dream team » pour la saison prochaine. Le rêve a du sens, sachant que le Paris SG et Nasser Al-Khelaïfi ont toujours voulu attirer les meilleurs joueurs de la planète, et que seul Manchester City semble aussi capable, footballistiquement comme économiquement, de séduire le sextuple Ballon d’Or.

Mais ce vendredi, Marca annonce que, si le Barça ne pourra pas avoir son mot dans cette histoire car son joueur est en fin de contrat, le Real suit de très près cette possible arrivée de Lionel Messi au PSG. En effet, pour le quotidien espagnol, il ne fait aucun doute que le Paris SG ne pourra pas se payer les trois stars offensives que sont Messi, Neymar et Mbappé. Résultat, si l’Argentin signe, le Français partira et pourra réaliser son « rêve » de rejoindre le Real Madrid. De quoi donner quelques cauchemars aux dirigeants qataris, qui savent toutefois que Mbappé est beaucoup moins chaud que Neymar pour prolonger à l’heure actuelle. La situation risque donc d’être tendue pendant les prochaines semaines, même si comme ses coéquipiers, l’ancien monégasque sera très attentif aux résultats en Ligue des Champions pour l’aider à prendre sa décision.