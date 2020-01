PSG : Merci de signer à Paris, il supplie Kouassi et Aouchiche

Dans : PSG.

Depuis le début de la saison, Thomas Tuchel fait régulièrement appel à deux joueurs très prometteurs de 17 ans n’ayant pas encore signés leur premier contrat professionnel à Paris : Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.

Le premier cité figure dans le viseur du RB Leipzig, qui lui propose 4 ME de prime à la signature tandis que le second, joueur plus offensif, a une belle cote en Espagne. Dans ces deux dossiers, le Paris Saint-Germain est plutôt optimiste. Mais tant que rien n’est signé, la concurrence européenne peut jouer de vilains tours au PSG. Partenaire des deux pépites de 17 ans dans la capitale française, Colin Dagba a vivement invité Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche à accepter la proposition du Paris Saint-Germain.

Dagba conseille Aouchiche et Kouassi...

« J’aimerais qu’ils restent au PSG. Après, ce n’est pas de mon ressort. C’est entre eux, leur agent et le club. Moi, j’ai été patient et j’ai eu ma chance. Eux aussi l’auront, ils ont pu jouer en Coupe de France, ainsi qu’en Ligue 1 et en Coupe de France pour Tanguy. Le coach montre qu’il leur fait confiance, ce serait bien qu’ils continuent l’aventure au PSG » a indiqué le natif de Béthune, également formé à Paris et qui ne regrette pas d’avoir paraphé son premier contrat professionnel en faveur du PSG puisqu’il est désormais un titulaire régulier.

... et veut s'imposer comme le n°1 à Paris

A titre personnel, son objectif est maintenant de devenir indiscutable. « Ma prolongation a été une marque d’attention du club, je sens une vraie confiance, qu’il veut continuer l’aventure avec moi. Cela m’a fait du bien, ça m’a donné du peps pour travailler. J’aimerais rester le plus longtemps possible et être le numéro 1 un jour. Je suis patient et je sais que c’est une chance d’être au PSG » a indiqué Colin Dagba, lequel affiche une belle ambition qui fera plaisir aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Leonardo espère maintenant que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche afficheront le même état d’esprit en signant à Paris…