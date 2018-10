PSG : Mercato raté, L’Equipe mouille Tuchel !

Dans : PSG, Mercato.

En difficulté comme rarement dans son groupe de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain déchante déjà.

La période de grâce de Thomas Tuchel pourrait rapidement se terminer si jamais le club de la capitale ne redresse pas la barre de manière spectaculaire dans cet objectif majeur de la saison. Surtout que l’image de l’entraineur allemand se fissure également dans les médias, comme cette révélation de L’Equipe au sujet de l’absence de recrutement d’un milieu de terrain défensif. C’était pourtant l’un des grands objectifs du PSG l’été dernier, mais en dehors de la petite folie pour recruter Thilo Kehrer, le champion de France n’a pas renforcé un secteur qui n’a jamais véritablement fait oublier Blaise Matuidi ou Thiago Motta.

Et pourtant, le quotidien sportif révèle que plusieurs dossiers auraient pu largement aboutir durant le mercato. Il s’agit de joueurs qui auraient coûté moins de 20 ME, à l’image d’Axel Witsel, d’Emre Can ou de Renato Sanches. Le Portugais de 21 ans était tout proche de signer à Paris pour 10 ME, mais Thomas Tuchel y a finalement mis son véto. Ce fut ainsi le cas pour plusieurs éléments proposés. Des révélations qui donnent un autre visage au mercato raté du PSG, puisque L’Equipe explique que les dirigeants ne voulaient pas d’un joueur de complément au milieu de terrain, mais bien d’un titulaire indiscutable et d’un top player mondial, à l’image de N’Golo Kanté ou Sergej Milinkovic-Savic. Finalement, le Paris SG n’a eu personne, et il s’en mord aujourd’hui les doigts.