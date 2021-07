PSG : Même cramé, Sergio Ramos c'est génial

Dans : PSG.

Dans la journée de lundi, le PSG a trouvé un accord définitif avec Sergio Ramos pour un contrat de deux ans.

L’officialisation de la signature de l’international espagnol au Paris Saint-Germain est attendue mercredi après sa visite médicale. De toute évidence, c’est un renfort de taille qui débarque au PSG malgré son âge et ses problèmes physiques récurrents ces derniers mois. Vainqueur de la Ligue des Champions à quatre reprises, Sergio Ramos va apporter ce qu’il a parfois manqué au Paris SG dans les grandes affiches de Ligue des Champions : du vice, du caractère et un leadership qui n’est plus à démontrer. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Pablo Polo, reporter chez Marca et spécialiste du Real Madrid, a brossé un portrait idyllique de Sergio Ramos. Selon lui, l’ex-capitaine du Real apportera énormément à Paris, peu importe sa forme physique du moment.

« C'était vraiment le leader du Real. Il avait un pouvoir incroyable car il avait tout gagné. Il en imposait et contrôlait le vestiaire. Il était l'interlocuteur de la direction et aussi du staff et faisait le lien avec le groupe. Il a du caractère » explique-t-il. Suiveurs du PSG pour L’Equipe, Arnaud Hermant et Damien Degorre appuient également sur l’apport en leadership de Sergio Ramos à Paris, un élément capital dans la venue de l’Espagnol. « Paris a souvent souffert, depuis des années, de l'absence de caractère parmi ses cadres quand les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait sur le terrain. Avec Ramos, qui incarne la soif de vaincre permanente, on peut penser qu'il comble un vide dans ce domaine » écrivent-ils dans un article co-signé pour L’Equipe. Reste maintenant à voir si en plus d’apporter sa haine de la défaite et son caractère de vainqueur, Sergio Ramos parviendra à apporter au PSG sur le terrain. Il faudra pour cela qu’il soit épargné par les blessures et qu’il écarte la concurrence de Marquinhos et de Presnel Kimpembe.