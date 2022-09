PSG : Mbappé vs Neymar, révélations sur leur clash

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouvel homme fort du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé prend ses responsabilités dans le vestiaire, et a même déjà frappé fort avec Christophe Galtier. Il s'est aussi expliqué avec Neymar après le début de saison.

Annoncé sur le départ vers le Real Madrid pendant toute la saison, dans une information qui venait directement de son interview en début de saison dernière, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en décidant de rester au PSG. Cela faisait forcément grise mine en Espagne, où Florentino Pérez estime que l’attaquant français s’est fait retourner le cerveau par la montagne d’or promise par l’Emir du Qatar. A Paris, cela a été fêté en grandes pompes comme une vraie réussite et la preuve que le projet du Paris SG est suffisamment ambitieux et cohérent pour retenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Avec cette prolongation, Kylian Mbappé s’est aussi offert un changement de statut que personne ne peut nier. Son salaire a encore fait un bond, et sa prime à la signature a été vertigineuse. Mais ce qui intéressait surtout le numéro 7 du PSG, c’était le projet sportif, le recrutement pour aller chercher la Ligue des Champions, et son statut de leader du club. Et sur ce dernier point, cela a pu se vérifier dès sa première apparition de la saison.

Galtier s'est cassé les dents sur Mbappé

Suspendu pour le Trophée des Champions, légèrement blessé pour le premier match de championnat, Kylian Mbappé est revenu dans le groupe à l’occasion de la deuxième journée. Avant ce match face à Montpellier qui a tant fait parler, Christophe Galtier ne voulait pas trop bouleverser l’équilibre trouvé. Résultat, selon le JDD, il a demandé à Mbappé de débuter la saison sur l’aile droite de l’attaque. Même en équipe de France avec Didier Deschamps, l’ancien monégasque n’aime pas ce positionnement, qu’il a été forcé de respecter au début de sa carrière. Ce n’est plus le cas, et l’hebdomadaire révèle que Mbappé, et son père, qui gère de près sa carrière sur le plan sportif, ont fait comprendre leur grand agacement devant cette décision de l’entraineur parisien. Le coup de pression a marché, et « l’idée a été abandonnée » explique ainsi le JDD. Aussi facilement que cela.

Mbappé isolé face à Neymar dans le vestiaire ?

Une preuve s’il en était besoin de l’impact et de l’importance qu’a désormais Kylian Mbappé sur certains choix le concernant au minimum. Un pouvoir que n’ont pas les autres joueurs, et qui vaut aussi quelques grincements de dents dans le vestiaire du PSG. Dans l’explication qui a eu lieu avec Neymar après le « pénaltygate », le Brésilien a fait comprendre au Français qu’il n’était pas dupe, et qu’il voyait bien les privilèges que Mbappé avait au sein du club. Pour l’attaquant français, il est certain que son statut a changé, mais il n’a rien volé après cinq saisons pleines, ce que Neymar est loin d’avoir accompli depuis sa signature au Paris Saint-Germain. Un échange sec, qui s'est terminé par une envie commune de passer à autre chose. Mais malgré ses certitudes, Mbappé a tout de même une crainte, celle de se retrouver un peu isolé au sein d’un vestiaire où il est le leader en terme d’image et de sportif, mais où les stars mondiales peuvent ne pas apprécier son féroce appétit d’avoir les commandes de l’équipe.