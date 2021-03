PSG : Mbappé vote à gauche, Pochettino valide

Dans : PSG.

Entré en cours de jeu face à Lille à la place de Mauro Icardi, Kylian Mbappé a pris la place sur le côté gauche de l’attaque. Une persistance à vouloir jouer à ce poste que Mauricio Pochettino a visiblement validé.

Très attendu au sujet de la décision concernant son avenir, Kylian Mbappé se concentre principalement sur le terrain. Et il le fait bien puisqu’il empile les buts avec le PSG, à l’image de son récent doublé face à Lille en Coupe de France. En remplaçant Mauro Icardi au pied levé en raison de la blessure de l’Argentin, le champion du monde aurait pu prendre la suite dans l’axe de l’attaque. Mais au lieu de cela, il s’est orienté sur le flan gauche, ce qui a forcément été remarqué. Un souhait direct de la part du joueur, que Mauricio Pochettino a reconnu sans aucun souci.

« Kylian préfère jouer au centre-gauche, c’est le poste où il pense être le plus efficace. Nous le pensons aussi. Ce qui est bien avec lui, c’est qu’il peut jouer dans le couloir, plus au centre, en étant axial avec un autre joueur, ou en pointe en utilisant tous les espaces. Il a joué à différents postes dans sa carrière. Ce qui lui plaît, c’est d’être sur le terrain. Il a les capacités pour jouer à tous les postes offensifs. C’est un joueur extraordinaire », a livré l’entraineur du PSG, pour qui avoir Mbappé sous ses ordres, peu importe sa position, est un vraie joie. Il reste à savoir comment chacun trouvera sa place quand Neymar reviendra de blessure, afin de mettre en place l’attaque parfaite avec toutes les forces vives. Mais en tout cas, alors que de nombreux spécialistes prédisaient une installation inévitable de Mbappé en numéro 9, cela ne semble pas être la volonté du joueur du PSG. Ce dernier a clairement ses habitudes sur le côté gauche, et il sera difficile de l’en bouger s’il continue à empiler les buts comme actuellement. Cela a au moins la conséquence d’enlever tout débat tactique.