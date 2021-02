PSG : Mbappé vers le Real Madrid, l’État vient aider Leonardo

Dans : PSG.

Toujours indécis sur son avenir, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé laisse la porte ouverte à un départ l’été prochain. Ses dirigeants font pourtant le maximum pour le convaincre de rester et peuvent désormais compter sur un soutien très haut placé.

Dans l’esprit de Kylian Mbappé, son festival à Barcelone (1-4) mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions n’a rien changé pour son avenir. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain continue de réfléchir alors que ses supérieurs attendent impatiemment sa réponse. « La question revient souvent. Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais, expliquait l’international tricolore au micro de RMC Sport. Si on avait perdu, dire "je ne vais pas prolonger parce qu'on a perdu", cela aurait été ridicule. » Apparemment, le directeur sportif Leonardo n’a pas encore trouvé les arguments pour le convaincre de rester.

Du coup, même la ministre des Sports Roxana Maracineanu a jugé nécessaire d’envoyer un message au Parisien attiré par le Real Madrid. « Cela fait du bien de le voir jouer comme ça. Bien sûr je lui dis : "Kylian, reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça, on a besoin de toi. Le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi. Les jeunes sportifs, les jeunes footballeurs ont besoin d'avoir des exemples et des modèles", a-t-elle déclaré sur France Info, avant de plaisanter. Aujourd'hui de toute façon on ne peut pas sortir de France donc il faut rester en France pour le foot. » En tant que supporter de l’Olympique de Marseille, le Président de la République Emmanuel Macron ne devrait pas imiter sa ministre…