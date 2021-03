PSG : Mbappé vendu avant le Mondial, le Qatar tremble !

Dans : PSG.

Les négociations se poursuivent entre le PSG et Kylian Mbappé mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour la prolongation de l’attaquant français.

En fin de contrat en juin 2022, le natif de Paris doit rapidement trancher la question de son avenir. Et pour cause, il est absolument inenvisageable pour le PSG d’entamer le prochain mercato sans avoir de garanties quant à l’engagement de Kylian Mbappé. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne prendront pas le risque de voir l’ancien Monégasque filer gratuitement dans un an. En ce sens, il est tout-à-fait possible que l’attaquant de l’Equipe de France soit vendu lors du prochain mercato estival, dans le cas où il tarde trop à prolonger. Une situation que le Qatar veut cependant éviter à tout prix, selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo.

Le média catalan rapporte dans son édition du jour que la direction du Paris Saint-Germain est obnubilée par la volonté de conserver Kylian Mbappé jusqu’à la Coupe du monde au Qatar qui se déroulera en 2022. Il est évidemment question de projet sportif mais surtout d’image pour Nasser Al-Khelaïfi et le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Aux yeux des dirigeants qataris, il est « impératif que Kylian Mbappé continue au PSG et porte les couleurs de l’Equipe de France dans la peau d’un joueur du Paris Saint-Germain lors de la Coupe du monde au Qatar » selon le média, pour qui l’image renvoyée serait absolument terrible si le natif de Paris était transféré un an avant cette échéance cruciale pour l’Etat de 3 millions d’habitants. Reste maintenant à voir quel sera le choix effectué par Kylian Mbappé dans les semaines à venir, alors que le Real Madrid courtise toujours avec beaucoup d’assiduité celui dont Zinedine Zidane est un fan assumé…