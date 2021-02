PSG : Mbappé vaut entre 160 et 200 millions d'euros

Dans : PSG.

Tandis que le PSG a bouclé la prolongation de Neymar, les discussions s’éternisent en ce qui concerne le renouvèlement de Kylian Mbappé.

Après avoir bouclé la prolongation de Neymar pour quatre années supplémentaires, le PSG aimerait en faire de même avec son international tricolore. Mais visiblement, l’ancien Monégasque est bien plus difficile à convaincre. Kylian Mbappé exige un certain nombre de garanties sportives et financières, alors que le Real Madrid espère toujours rafler la mise cet été, à un an de la fin du contrat du Parisien. Du côté de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, tous les scénarios sont sur la table, y compris celui d’un transfert de Kylian Mbappé cet été. Et à en croire Don Balon, c’est un prix compris entre 160 et 200 ME qui a été fixé par la direction du Paris SG en cas de départ du champion du monde dans les prochaines semaines.

Un prix qui convient au Real Madrid, qui a l’intention de se délester de plusieurs gros salaires au mercato afin de rendre possible le transfert de Kylian Mbappé. Par ailleurs, le média espagnol confirme les informations parues en Angleterre ces derniers jours, à savoir qu’Harry Kane est la priorité de Mauricio Pochettino pour compenser un éventuel départ de l’attaquant de l’Equipe de France. Si elle venait à se confirmer, cette révélation au sujet du capitaine de Tottenham rendrait quasiment impossible la venue de Lionel Messi dans la capitale. Car pour s’offrir les services du buteur des Spurs et de la sélection anglaise, le Paris SG devra casser sa tirelire et investir une grosse partie de la somme récupérée grâce à la vente de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si tous ces dossiers se décanteront ou si finalement, l’ex-attaquant de Monaco trouvera un accord pour prolonger à Paris.