PSG : Mbappé prolongé, 35ME sortent de nulle part !

Si Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, le club de la capitale aura un coût supplémentaire de 35ME à ajouter à l'opération.

Cette semaine, toute l’Europe du football n’a qu’un nom sur les lèvres, celui de Kylian Mbappé, l’attaquant français du Paris Saint-Germain ayant mis au supplice le FC Barcelone de Lionel Messi. Si du côté de Doha on se réjouit de voir le PSG briller grâce au champion du monde français, on s’inquiète aussi de savoir si oui ou non Kylian Mbappé acceptera de prolonger au-delà de 2022 son contrat avec le club de la capitale. Car les prochains mois seront décisifs, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo étant conscients qu’il est désormais impossible de laisser Mbappé partir libre dans un an. Autrement dit, soit l’attaquant français prolonge cet été, soit il sera transféré lors du prochain mercato estival. Tandis qu’un optimisme certain commence à poindre du côté du Paris Saint-Germain, l’aspect financier de l’opération est aussi un sujet compliqué. Car pour aboutir à une prolongation de Kylian Mbappé, il ne faudra pas se contenter d’une hausse de salaire colossale.

En effet, concernant l’avenir de Kylian Mbappé, l’AS Monaco est à l’affût. En 2017, lors du transfert de son crack au PSG, le club de la principauté avait inclus une clause à 35ME, laquelle permettait à Paris de ne pas se prendre les pieds dans les règles du fair-play financier, mais également à l’ASM de ne pas payer des impôts supplémentaires. Car en 2017, Monaco avait déjà vendu Mendy, Bakayoko et Silva. Les deux clubs se sont donc entendus pour cette fameuse clause à 35ME payable si Kylian Mbappé prolonge au PSG ou s’il transféré. Autrement dit, un départ libre en 2022 ferait deux « victimes », Paris et Monaco. Selon L’Equipe, si les dirigeants parisiens savent qu’il faudra ajouter 35ME à l’ardoise d’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé, dont le salaire de 13ME net va exploser s’il reste au Paris Saint-Germain. Même si on ne voit pas Nasser Al-Khelaifi mettre les 36ME payés à Neymar, il est clair que le dirigeant qatari devra faire un effort, tout en oubliant pas ces 35ME cash à débourser pour solder le transfert à Monaco.