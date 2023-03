PSG : Mbappé va vivre une mauvaise journée de boulot à Munich

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG défie le Bayern Munich en Ligue des Champions et la menace n°1 pour le club allemand se nomme clairement Kylian Mbappé.

De retour de blessure au match aller, Kylian Mbappé n’avait disputé que 35 minutes au Parc des Princes, et cela avait suffi à faire trembler le Bayern Munich. En effet, l’entrée en jeu du prodige français avait changé la physionomie de la rencontre et Mbappé pensait même avoir égalisé avant que son but sur un centre de Nuno Mendes soit refusé pour hors-jeu. Mercredi soir, à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich à l’Allianz Arena, Kylian Mbappé sera titulaire et cela change tout. Avec son meilleur joueur en attaque, Paris peut croire en l’exploit. Toutefois du côté du Bayern, si on est admiratif du nouveau meilleur buteur de l’histoire du club parisien, on affirme qu’un plan anti-Mbappé a été mis en place.

Le Bayern a un plan anti-Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Thomas Müller a évoqué le grand retour de Kylian Mbappé. « Mon joueur préféré à Paris ? C'est une question facile, Kylian (Mbappé). Il a de l'explosivité en combinaison avec les bonnes décisions dans la surface de réparation. Le monde entier aime le regarder. Demain, nous essaierons de le déranger au travail. Si notre plan marche, il ne va pas beaucoup s'amuser » a prévenu l’attaquant du Bayern Munich. Le genre de phrase qui galvanise Kylian Mbappé, lequel aura à cœur de prouver qu’aucun plan ne peut réduire son influence dans ce genre de match décisif de Ligue des Champions. Ces dernières années, l’international tricolore s’est rarement manqué lors des grandes affiches européennes. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG aura de nouveau à cœur de briller dans un grand rendez-vous de Ligue des Champions ce mercredi avec le déplacement à Munich. Et comme à Marseille au Vélodrome, il compte bien rentrer dans le vestiaire après le match en ayant passé « une bonne journée de boulot ».