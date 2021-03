PSG : Mbappé va prolonger, Messi torpille Madrid

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain pensait recruter Lionel Messi, en fin de son contrat au FC Barcelone. Mais l’Argentin change ses plans… et ceux du Real Madrid par la même occasion.

Un peu de patience Leonardo, Kylian Mbappé pourrait bientôt prendre sa décision. L’attaquant lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022 fait attendre son directeur sportif depuis des mois et se dit toujours en période de réflexion. Pendant ce temps-là, le club de la capitale préfère assurer ses arrières en se tenant à l’affût pour Lionel Messi, dont le bail au FC Barcelone arrive à expiration. Autrement dit, l’Argentin représenterait un atout pour le Real Madrid puisque sa venue au PSG permettrait de libérer plus facilement Mbappé.

Le problème, c’est que le plan imaginé par le président madrilène Florentino Pérez est en train de s’effondrer à cause de Lionel Messi. Il y a encore quelques semaines, le sextuple Ballon d’Or se dirigeait clairement vers la sortie et plusieurs sources l’annonçaient déjà au PSG. Mais l’élection du président Joan Laporta, en plus des bons résultats sportifs des Blaugrana, ferait actuellement réfléchir « La Pulga » qui penserait désormais à prolonger, rapporte le site de Diario Gol. Résultat, le PSG, au courant de cette nouvelle tendance, aurait décidé de mettre le paquet sur Kylian Mbappé !

Mbappé vers la prolongation ?

En effet, la source espagnole évoque de gros efforts de la part de la direction francilienne. Le PSG serait désormais prêt à lui offrir un contrat longue durée avec un salaire annuel net de 30 millions d’euros ! Et ce ne serait qu’une des demandes acceptées par les dirigeants parisiens, apparemment prêts à tout pour conserver l’ancien joueur de l’AS Monaco. Une stratégie payante puisque Kylian Mbappé et son entourage envisageraient de plus en plus une prolongation avant un départ du Paris Saint-Germain lorsque l’international tricolore l'aura décidé, et qu'un club pourra s'aligner sur ce que champion du monde souhaite. Finalement, le Barça pourrait donc jouer un double mauvais tour à son éternel ennemi espagnol en conservant Lionel Messi et en privant Madrid de Kylian Mbappé.