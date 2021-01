PSG : Mbappé va prolonger, le Real Madrid vise un autre Parisien

Dans : PSG.

Déterminé à arracher l’attaquant français Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid s’avouerait vaincu. Mais la Maison Blanche serait désormais intéressée par un autre cadre parisien.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’avaient peut-être pas bluffé. Avant la trêve hivernale, le directeur sportif et le président du Paris Saint-Germain se disaient confiants concernant la prolongation de Kylian Mbappé. Rappelons que l’attaquant tricolore arrivera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. La direction francilienne fait donc le nécessaire pour le blinder avant le mercato estival, moment choisi par le Real Madrid pour lancer des discussions. Mais ça, c’était avant que les Merengue ne s’aperçoivent des nouvelles intentions de l’ancien Monégasque. En effet, le média espagnol Don Balon croit savoir que Mbappé serait désormais focalisé sur sa prolongation dans la capitale française.

L’arrivée imminente de l’entraîneur Mauricio Pochettino l’aurait convaincu de se réengager sur la durée avec le Paris Saint-Germain. Du coup, le Real Madrid s’avouerait vaincu mais l’actuel troisième de Ligue 1 n’en serait pas débarrassé pour autant. Car la source ibérique affirme que les Merengue s’intéressent également à Marquinhos pour prendre la succession de Sergio Ramos. Il est vrai que le Français Raphaël Varane n’a pas prouvé sa capacité à mener la défense madrilène. Alors que le Brésilien, lui, est devenu l’une des références en charnière centrale malgré son utilisation au milieu. Mais a priori, le Paris Saint-Germain ne lâchera pas son capitaine déjà retenu à plusieurs reprises lorsque le FC Barcelone a tenté sa chance par le passé.