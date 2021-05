PSG : Mbappé va prolonger, la fusée Paris est lancée

Dans : PSG.

Le dossier Neymar étant réglé, le Paris Saint-Germain a désormais la prolongation de Kylian Mbappé dans le collimateur. Pour le champion du monde français, les choses devraient aller également dans le bon sens.

Attendue depuis des mois, la prolongation de Neymar est officielle, et désormais les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Dans la même situation contractuelle que son coéquipier brésilien, l’attaquant français reste discret concernant son futur choix, même si régulièrement Leonardo lui met un petit coup de pression. C’est cependant de plus en plus évident, il faudra attendre la fin de saison pour connaître la décision de Mbappé. Au fil des jours, les rumeurs affirment que l’ancien Monégasque a choisi le Real Madrid, puis que la situation compliquée de Zinedine Zidane incite plutôt Kylian Mbappé à prolonger son contrat avec Paris. Mais sur France Bleu, David Ginola a confié qu’il était persuadé que l’annonce faite ce samedi concernant Neymar était la première étape indispensable avant l’accord avec Kylian Mbappé.

Mbappé et le PSG, ça va continuer

Le légendaire joueur du Paris Saint-Germain ne voit pas comment Neymar aurait accepté de rester plus longtemps sans avoir eu des infos sur les négociations en cours entre Leonardo et Kylian Mbappé. « Avec la prolongation de Neymar, le PSG montre qu'il s'inscrit dans le temps et veut fidéliser des joueurs. J'espère que Mbappé prolongera comme Di Maria. L'important pour gagner des trophées, c'est la stabilité dans un groupe. Fidéliser Neymar encore plus, je trouve que c'est une très bonne chose (…) On ne peut pas signer à nouveau Neymar sans assurer la signature de Kylian Mbappé. Neymar a 29 ans, ses plus belles années sont derrière lui. Mbappé, c'est plutôt la jeunesse, le talent à l'état brut, c'est un garçon qui a un potentiel énorme, mais on n'est qu'à 60% de ses capacités. Quand on sera à 100% de Neymar, de Mbappé, de Di Maria, le PSG sera une machine de guerre », a confié David Ginola, très optimiste pour le Paris SG.

La situation au Real Madrid favorable au PSG

Dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, la situation très incertaine du Real Madrid joue évidemment en faveur du Paris Saint-Germain. Eliminés piteusement de la Ligue des champions par Chelsea, les Merengue sont dans l’incertitude concernant l’avenir. Car avec les menaces de l’UEFA à cause de la Super Ligue, le possible départ de Zinedine Zidane à la Juventus en fin de saison et des finances pas aussi florissantes que cela, le dossier Kylian Mbappé se complique singulièrement pour le Real Madrid. Des arguments dont le joueur français du PSG doit forcément tenir compte.