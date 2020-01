PSG : Mbappé va imiter Cristiano Ronaldo, le Qatar est prévenu

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est dans une phase de communication, et dans la Gazzetta dello Sport la star française du Paris Saint-Germain évoque notamment la suite de sa carrière.

Même s’il a un calendrier sportif assez intense avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé vient de trouver le temps d’accorder quelques interviews à de gros médias étrangers. Après la BBC, c’est en effet à la Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif de référence en Italie, que l’attaquant tricolore s’est confié. Parmi les nombreux sujets évoqués par Kylian Mbappé, il y a bien évidemment la suite de sa carrière au PSG ou ailleurs, et les joueurs qu’ils considèrent être des sources d’inspiration. Et s’il est resté prudent, conscient que chaque mot avait son importance, le champion du monde français a quand même donné quelques indices.

Mbappé vote plus CR7 que Messi

« Si je suis plus inspiré par la carrière de Lionel Messi qui a tout gagné en restant au Barça ou par CR7 qui a gagné autant de trophées mais en changeant de clubs ? Pour moi c’est déjà tard de faire une carrière à la Lionel Messi, sinon j’aurais dû rester à l’AS Monaco. Donc, logiquement et sans rien enlever à Messi, je dois forcément m’inspirer de carrière de Cristiano Ronaldo (...) Mes idoles ? Quand vous êtes français, vous grandissez avec le mythe de Zidane. Ensuite, une autre de mes idoles était Cristiano Ronaldo, et j’ai eu la chance de l’affronter comme adversaire avec le PSG et même avec l’équipe de France », a confié Kylian Mbappé. Libre à chacun d'interpréter les propos du joueur du Paris Saint-Germain, mais c'est une évidence, Mbappé ne se fixe aucune interdiction dans sa longue carrière. Y compris de bouger quand cela lui semblera utile dans sa carrière.