PSG : Mbappé va encore épater tout le monde, Deschamps le promet

Dans : PSG.

Peu épargné par les pépins physiques cette saison, Kylian Mbappé a reçu le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps.

S'il affiche toujours des statistiques impressionnantes en Ligue 1 (11 buts en 12 matchs), Kylian Mbappé est loin de son meilleur niveau. L'une des principales explications à cette méforme est sans doute le nombre de soucis physiques rencontré par l'attaquant. Après l'entorse à la cheville, le test positif au COVID-19, c'est désormais la cuisse qui gêne le Français. Une douleur musculaire qui a poussé Thomas Tuchel à mettre sa pépite sur le banc face à Lyon et Lille. Des blessures à répétitions qui inquiètent même Régis Brouard, qui craint un problème plus grave. Si les critiques autour du niveau de Kylian Mbappé sont de plus en plus nombreuses, le joueur de 20 ans peut toujours compter sur le soutien de Didier Deschamps. Interrogé par Europe 1, il a maintenu sa confiance en son joueur.

« Même Kylian peut avoir une période où il est un peu moins bien. Kylian a fait tellement de choses extraordinaires et il continue d’en faire même si ces derniers temps, il a peut-être une efficacité qui est un peu en dessous de celle qu’il avait. Mais, j’ai aucun soucis par rapport à ce qu’il est capable de faire ce qu’il sera capable de faire encore » a déclaré le sélectionneur des Bleus. Dans une saison spéciale avec un calendrier hyper-chargé en raison du COVID-19, les organismes des joueurs semblent de plus en plus touchés. On rappelle qu'en plus d'un Mbappé à 50%, le PSG était face au LOSC privé de Neymar, Bernat, Danilo, Diallo, Sarabia et Icardi. Les Parisiens ont également perdu Kurzawa, Florenzi et Kimpembe, sortis sur blessure pendant le choc contre Lille dimanche soir, ce qui a provoqué la colère de Thomas Tuchel.