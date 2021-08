PSG : Mbappé va au Real, Neymar et Messi le savent

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été, Kylian Mbappé va probablement réussir à avoir gain de cause, puisque le Real Madrid est à deux doigts de le recruter.

Avec l’arrivée de Lionel Messi, le club de la capitale française se languissait à l’idée d’avoir un trio d’attaque composé de Messi, Neymar et Mbappé. Sauf qu’il n’en sera rien. Car si le trio magique a encore une infime chance d’être aligné par Mauricio Pochettino dimanche soir du côté de Reims pour les grands débuts de Messi et le retour de Neymar, la suite sera probablement différente. Vu que le champion du monde se rapproche doucement mais sûrement d’un départ pour le Real Madrid.

Al-Khelaïfi et Leonardo ont réussi leur coup

Un deal qui a pris forme cette semaine. Mercredi, Leonardo avait déjà commencé à ouvrir la porte à un transfert de Mbappé : « Si Kylian veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd'hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n'est pas suffisante ». Des dires appuyés par Nasser Al-Khelaïfi jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions : « Je pense que nous avons été très clairs dans notre position, comme l'a indiqué Leonardo. Notre position n'a pas changé et elle est très honnête ».

🏆 #UCL 🎙 Nasser Al-Khelaïfi : "Pour aller au bout, il faut gagner chaque match !" pic.twitter.com/nf6FMMZuvd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 26, 2021

Mbappé au Real, transfert validé !

Un non basé sur la première offre de 160 millions d’euros effectuée par le Real. Sauf qu’entre temps, Madrid a dégainé une deuxième proposition, estimée à 180 ME avec des bonus. Toujours pas de quoi convaincre le PSG, selon Matteo Moretto. « C’est confirmé, le Real Madrid a relevé l'offre pour Kylian Mbappé. Près de 180 millions d'euros. Des sources proches de la négociation estiment que le PSG demande 230 millions d'euros », explique le journaliste de Sky Sports sur Twitter.

Fuentes cercanas a la negociación creen q el PSG pide 230 millones de euros. https://t.co/2UzTbCVODM — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 26, 2021

Un son de cloche différent de celui de Marca, qui annonce que le transfert de Mbappé au Real est « imminent ». Sachant que Paris a décidé d’accepter la deuxième offre du Real. Pour le média espagnol, cela ne fait plus aucun doute : Mbappé va devenir un joueur de la Maison Blanche. Une annonce officielle serait même prévue ce vendredi, et Mbappé pourrait finaliser son arrivée en Liga avant de rejoindre l’équipe de France en début de semaine prochaine.

Mbappé a annoncé son départ au PSG

En tout cas, selon Mario Cortegana, journaliste de Goal, Pochettino se serait fait à l’idée du départ de Mbappé, alors que Carlo Ancelotti et ses joueurs sont très positifs. Assez compréhensible, puisque Mbappé aurait même annoncé son départ au sein du groupe parisien, d’après les dires de David Ibáñez.

« Le Français a informé le vestiaire du PSG qu'il partait et qu'il signait pour le Real Madrid », lance le journaliste de Deportes Cuatro, qui pense donc que Florentino Pérez a réussi son coup en faisant venir Mbappé dès ce mercato estival. Si tout cela se confirme, le Français va donc lui aussi marquer ce mercato 2021 historique, comme Messi et Cristiano Ronaldo, ses deux idoles.