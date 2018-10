PSG : Mbappé, Tuchel, tout le monde est gagnant au PSG malgré le clash !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, Thomas Tuchel a surpris tout le monde en se privant de Kylian Mbappé au coup d’envoi du match contre l’Olympique de Marseille.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund sanctionnait l’international français pour son retard à la causerie d’avant-match, dimanche après-midi. Une décision forte assumée par l’entraîneur du PSG, qui a fait l’unanimité auprès des observateurs. Ancien joueur de Paris et désormais consultant pour RMC Sport, Pierre Ducrocq a applaudi des deux mains Thomas Tuchel... mais aussi le natif de Bondy qui s’est montré décisif trois minutes après son entrée en jeu.

« Arriver à la causerie avec une ou deux minutes de retard, ça peut arriver. Mais ce qui aurait été gênant, c'est que Tuchel laisse faire sans rien dire et sans prendre de sanction. Pour une fois, un coach au PSG sanctionne une erreur, donc je dis bravo ! Et puis l'histoire est belle car le joueur est piqué au vif, il rentre et il marque. Il prouve à tout le monde que de passer de lui, c'est difficile de se passer de lui » a expliqué Pierre Ducrocq. Finalement, tout le monde sort gagnant de cette petite histoire si l’on en croit le consultant. Même Kylian Mbappé…