PSG : Mbappé troublé par le mercato, son père rigole

Dans : PSG.

En marge du choc de la Ligue 1 entre le PSG et Montpellier samedi, Leonardo a publiquement évoqué la prolongation de contrat de Kylian Mbappé.

Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022, l’international tricolore prolongera-t-il en faveur du PSG d’ici le prochain mercato estival ? L’enjeu est énorme pour Leonardo, qui souhaite impérativement boucler ce dossier bouillant avant le top départ du mercato, sous peine d’être contraint de vendre sa pépite au rabais. A la mi-temps du match entre le PSG et Montpellier samedi, le directeur sportif de Paris s’est montré plutôt confiant au sujet de la prolongation de Kylian Mbappé. Mais la concurrence est énorme dans ce dossier, les rumeurs se multipliant autour de la star tricolore, également courtisée par le Real Madrid ou encore Liverpool.

De son côté, Kylian Mbappé ne semble pas réellement perturbé par toutes les rumeurs qui se multiplient autour de lui. Une tendance confirmée par son papa et conseiller, Wilfried Mbappé, sur l’antenne de TF1 ce dimanche. « Perturbé par les rumeurs ? Pourquoi voulez-vous que ça le perturbe ? Il joue dans une grande équipe, avec de grands joueurs et ça peut le rapprocher de ses rêves et de ses ambitions » a fait savoir Wilfried Mbappé, pour qui son fils n’est absolument pas gêné par les rumeurs sur le thème du mercato. Reste maintenant à voir quelle sera la décision de l’international français, dont la prolongation est la priorité absolue de l’Emir du Qatar. Mais pour l’heure, le Paris SG est bien plus proche d’obtenir l’accord de Neymar, plutôt que celui de Mbappé, plus hésitant au sujet de son avenir…