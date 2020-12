PSG : Mbappé prolongé, 10 jours qui ont tout changé !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a marqué samedi soir son 100e but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et du côté du PSG, on semble optimiste concernant sa prolongation de contrat.

C’est peu dire que depuis quelques semaines, Kylian Mbappé attendait d’enfin atteindre les 100 buts avec le PSG, et l’attaquant tricolore l’a fait samedi dans le temps additionnel à Montpellier. Avec désormais dans sa cible les 109 buts de Pedro Miguel Pauleta, l’ancien monégasque sait cependant qu’un autre sujet va devoir également se concrétiser avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, c’est bien évidemment celui de sa prolongation, ou pas. Lié jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, Kylian Mbappé est conscient que du côté de Doha on ne prendra pas le risque d’attendre la dernière année de son engagement pour négocier, l’Emir n’étant pas du genre à laisser partir libre un joueur acheté pour 180ME. Présent à la Mosson, Leonardo a reconnu que les discussions étaient effectivement en cours.

Le directeur sportif brésilien, conscient que deux grosses cylindrées européennes, à savoir le Real Madrid et Liverpool, avaient les yeux sur Mbappé, a tenu à faire part de son optimisme. « On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi. Arrive le moment de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours. On va continuer », a précisé Leonardo, qui affirme donc que le dossier a accéléré dans le bon sens. Après la victoire du PSG à Montpellier, Kylian Mbappé a été interrogé sur la possibilité pour lui de dépasser les 200 buts d'Edinson Cavani sous le maillot du Paris Saint-Germain, le champion du monde a habilement répondu à côté, histoire de ne pas prendre le risque d'une petite phrase qui aurait fait le buzz.