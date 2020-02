PSG : Mbappé tais-toi ! Un conseil d'ami !

Dans : PSG.

Accusé parfois d'avoir le melon, Kylian Mbappé n'a pas amélioré cette situation après avoir vivement contesté la décision de l'entraîneur du PSG de le remplacer par Mauro Icardi.

Personne ne peut contester le fait que Kylian Mbappé est l’une des stars mondiales du football. Malgré son jeune âge, le champion du monde français du Paris Saint-Germain suscite énormément d’intérêt et forcément ses faits et gestes n’échappent à personne. Oui mais voilà, l’image de Kylian Mbappé est un peu ternie par certaines de ses attitudes qui laissent à penser que ses statistiques personnelles passent avant celles de son équipe. Alors, après les événements de samedi, à savoir son attitude véhémente face à Thomas Tuchel et des « like » à destination de joueurs du Real Madrid qui ressemblent à un geste d’enfant trop gâté, Rolland Courbis n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat.

Pour l’ancien entraîneur, il est clair que Kylian Mbappé doit faire attention à ne pas trop en faire sous peine de confirmer que son ego est supérieur à un talent pourtant énorme. « Il ne pense qu’à ses stats et au hat-trick (...) Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé dérape quand même. Quand tu prends une carrière de bavard, tu as plus de chances de dire des conneries. Chaque fois il veut faire des commentaires. Au Trophée UNFP, il a pris la parole pour s’expliquer et mettre le doute sur son avenir au Paris Saint-Germain. Mais on s’en fout à ce moment-là (...) Une carrière de bavard c’est de vouloir exister à tout moment. Cette fois contre Montpellier il a chuchoté, mais encore une fois il a parlé. On n’a pas besoin de voir cette discussion entre un coach et un joueur, aussi talentueux soit-il, quand tu mènes 5-0 et qu’il reste vingt minutes à jouer contre Montpellier », a fait remarquer, sur RMC, un Rolland Courbis pas vraiment étonné par cette attitude de Kylian Mbappé.