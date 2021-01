PSG : Mbappé sur la touche ? Une folie pour Habib Beye !

Dans : PSG.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le rendement de Kylian Mbappé avec le PSG est en nette baisse. Samedi encore, il a été remplacé avant la fin du match.

Contre Angers, Kylian Mbappé a bouclé un 4e match consécutif sans marquer. Sa dernière réalisation remonte à l'ère Thomas Tuchel, face à Strasbourg le 23 décembre dernier. Au total, c'est 355 minutes que le champion du monde a disputé sans trouver la faille. Samedi soir encore, face au SCO, l'attaquant a manqué de précision dans le dernier geste, perdant notamment un face à face avec Paul Bernardoni. Globalement, ce sont les dernières semaines du Parisien qui inquiètent. À la 80e minute, Mbappé a été remplacé par Sarabia, ne cachant pas son énervement. Pour certains observateurs, le joueur de 22 ans a besoin de repos, et devrait bénéficier de moins de temps de jeu. Sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye s'est exprimé sur l'attaquant français.

« Mbappé, je pense qu’il faut le laisser sur le terrain manger un peu son pain noir. Il ne faut pas oublier qu’il a 22 ans, qu’il a mis la barre tellement haut que tout le monde est exigeant. Et on a raison de l’être. Laissez-le sur le terrain. Il ne va pas être bon, un, deux ou trois matches. Ce n’est pas grave. Il faut lui dire qu’il va revenir à son meilleur niveau. Et lui dire : “laisse parler les gens”. De tout façon, “tu as un statut qui fait que tout le monde va commenter la moindre prestation de ta part.” Laissez-le 90 minutes et si ça trouve dans trois à quatre matches ce débat n’existera plus. Quand j’entends qu’il faut sortir Mbappé… qu’il n’a plus le niveau du PSG… A un moment donné il faut faire attention à ce qu’on dit ! C’est un joueur qui a mis les standards tellement haut qu’il faut avoir de l’indulgence avec lui » a déclaré le consultant. Malgré ses dernières performances en dessous de son niveau, Kylian Mbappé reste à ce jour le meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 buts en 16 matchs. Mais au-delà du championnat, c'est en Ligue des Champions que la star sera particulièrement attendue, lors de la double confrontation face au FC Barcelone en février et mars prochains.