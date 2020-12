PSG : Mbappé supplie Verratti d’être sérieux deux minutes

Dans : PSG.

Très proche de Marco Verratti depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé connaît l’importance du milieu de terrain italien.

Ce dernier, quand il est en forme, est la tour de contrôle de l’entrejeu, et le métronome de la construction des relances parisiennes. Capable de jouer sous pression à tous les endroits du terrain, l’ancien de Pescara pêche toutefois au niveau de son comportement. Sur le terrain, il multiplie les cartons pour contestation et se retrouve souvent suspendu. En dehors, son absence de sérieux dans la préparation invisible est souvent pointé du doigt, et le sanctionne en tout cas au niveau physique, avec toujours des pépites physiques récurrents, notamment au niveau des adducteurs. Alors que le PSG a de nouveau validé son billet pour la phase finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a tenu à faire savoir qu’il aimerait bien compter de manière régulière sur l’Italien cette saison.

« Marco, cela n'a jamais été un problème quand il est sur le terrain. Il est toujours très important pour nous, il est même indispensable pour nous, voilà. Après, des fois, il a toujours des pépins qui compliquent les choses. Je pense qu'il va gérer cela et qu'il va être très professionnel pour nous aider toute l'année, car on a vraiment besoin de lui », a confié sur Téléfoot un Kylian Mbappé qui veut enfin voir le meilleur PSG en 2021. L’été dernier, lui comme Marco Verratti revenait de blessures, et n’avaient pas pu donner le meilleur en finale de la Ligue des Champions face au Bayern.