PSG : Mbappé suit la stratégie dictée par le Real Madrid

Dans : PSG.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé continue de réfléchir alors que ses dirigeants tentent de prolonger son contrat. Pendant ce temps-là, le Real Madrid, décrit comme son principal admirateur, se réjouit du scénario de ce feuilleton.

Leonardo a beau mettre la pression sur son attaquant, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision. Le buteur du Paris Saint-Germain réfléchit toujours à la suite de sa carrière alors qu’il arrive bientôt à un an de la fin de son contrat. De quoi agacer le directeur sportif et le club de la capitale. En revanche, ce scénario fait pour le moment le bonheur du Real Madrid. En effet, le quotidien As indique que tout se passe comme la Maison Blanche l’avait prévu.

Pour espérer un gros coup avec Kylian Mbappé l’été prochain, le Real Madrid doit absolument éviter que sa cible se réengage sur la durée avec le PSG. Le temps d’attente imposée par le Français fait donc les affaires des Merengue, qui refusent d’entrer en conflit avec le président Nasser Al-Khelaïfi. La raison est simple selon nos confrères, les Madrilènes savent que le PSG ferme les portes lorsqu’un joueur se rebelle. L’idée serait plutôt d’attendre que les Qataris se décident à vendre avant de tenter une approche cet été.

Pochettino reste confiant

En attendant, le PSG constate impuissant que Kylian Mbappé se rapproche dangereusement de la fin de saison et donc du mercato estival sans avoir donné la moindre garantie à ses supérieurs. Pas de quoi entamer la confiance de l’entraîneur Mauricio Pochettino. « On a une relation très naturelle et très bonne depuis deux mois, se réjouissait récemment le coach argentin. C'est une personne que j'apprécie. Après, c'est toujours une décision qui concerne deux parties : le joueur et le club. Le club veut qu'il reste. Moi aussi. De mon point de vue, c'est un joueur très important pour l'équipe. On espère qu'il pourra rester plusieurs années au PSG. » Du côté du Real, on estimerait l'opération plus réaliste en 2022, lorsque Kylian Mbappé sera libre s'il ne prolonge pas d'ici là..