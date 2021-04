PSG : Mbappé successeur de Cristiano Ronaldo, c’est validé

Dans : PSG.

Exceptionnel en huitième de finale contre le Barça, Kylian Mbappé a remis ça en brillant sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (2-3).

Auteur d’un doublé, l’attaquant du PSG a grandement contribué au succès de son équipe, en ballotage favorable dans l’optique d’une qualification pour les demi-finales. Deuxième meilleur buteur français en matchs à élimination directe de Ligue des Champions, Kylian Mbappé est de toute évidence en route pour marquer l’histoire. Cela ne fait plus aucun doute selon David Trezeguet, qui a estimé dans les colonnes du Parisien que l’avant-centre de Paris était en très bonne voie pour prétendre un jour à la victoire finale au Ballon d’Or. Kylian Mbappé sera tôt ou tard le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, la question est maintenant de savoir quand cela se produira selon l’ex-buteur de la France et de la Juventus Turin.

« Je connais ses qualités de vitesse, ses incroyables capacités physiques et techniques, mais je l’avoue, il m’épate toujours. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Ce n’est pas une phrase anodine. Kylian en a fait, une fois de plus, l’éclatante démonstration. C’est la marque des grands. Il est davantage motivé par ces rencontres de très haut niveau. Ça se sent. On avait déjà pu s’en apercevoir à Barcelone. Il dégage une impression de facilité. Il est fort dans son corps et dans sa tête. Quand il est attendu, il répond présent. C’est parfois un peu moins évident en Ligue 1, même si ses statistiques parlent aussi pour lui. Le Ballon d’Or ? Il est sur le bon chemin en tout cas. Il s’affirme comme le légitime successeur de Messi ou de Ronaldo. Il est le mieux placé pour prendre leur place » a confié celui qui fait assurément partie des meilleurs attaquants de l’histoire de l’Equipe de France. Des compliments qui feront chaud au cœur de Kylian Mbappé.