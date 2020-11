PSG : Mbappé star aux Etats-Unis, le Qatar a tout vu

Dans : PSG.

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs, Kylian Mbappé a la cote dans le monde entier. Aux Etats-Unis, son maillot fait partie des plus vendus. Le PSG n’a rien à voir avec cette popularité.

Si le Paris Saint-Germain fait son maximum pour conserver Kylian Mbappé, ce n’est pas seulement pour des raisons sportives. Bien sûr, l’attaquant de 22 ans fait partie des tout meilleurs joueurs au monde et remportera peut-être au moins un Ballon d’Or pendant une carrière qui s’annonce pleine de trophées. Mais ce que la direction francilienne prend également en compte, c’est la notoriété de l’ancien Monégasque très apprécié par les amateurs de football en France comme à l’étranger.

Messi le plus populaire aux USA

Le site Soccer.com nous donne un exemple révélateur du côté des Etats-Unis où Kylian Mbappé intègre le top 5 des maillots les plus vendus ! En effet, le Parisien se classe quatrième au classement des flocages les plus populaires dans le pays nord-américain. Aucun chiffre n’est donné, mais on apprend que seuls le meneur de jeu du FC Barcelone Lionel Messi, l’international américain de Chelsea Christian Pulisic et le buteur de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo dépassent le champion du monde, suivi par l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford.

Mais la source apporte une précision importante puisque l’on parle du maillot de Kylian Mbappé sous les couleurs domiciles de l’équipe de France ! A noter que dans le top 5, seul le champion du monde apparaît avec la tunique de sa sélection. Apparemment, ses performances au Mondial 2018 en Croatie ont beaucoup plu aux Américains, qui attendent sûrement avec impatience de le revoir à l’Euro l’été prochain.