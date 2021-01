PSG : Mbappé sous pression, le Real affûte ses armes

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’au mois de juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas fait son choix quant à son avenir.

D’ici la fin de la saison, l’attaquant des Bleus devra décider s’il reste (et donc prolonge) à Paris ou s’il décide de s’en aller vers d’autres cieux. Depuis de longs mois, le Real Madrid travaille l’entourage de Kylian Mbappé au corps afin que le natif de Paris fasse le choix de quitter le PSG à un an de la fin de son contrat. Ce scénario permettrait aux dirigeants espagnols de boucler la venue de Kylian Mbappé à moindre frais dans la mesure où le Paris SG se retrouverait automatiquement en position de faiblesse. Mais pour l’heure, l’ancien Monégasque n’a pas encore fait son choix, ce qui commence doucement à agacer le Real Madrid selon Fichajes.

Le média espagnol croit savoir que Florentino Pérez perd patience et a pris la décision de s’activer sur le marché des transferts afin de mettre la pression à Kylian Mbappé. Dans ce but, le président du Real Madrid a ainsi démarché Youssoufa Moukoko, le prodige de 16 ans qui évolue au Borussia Dortmund. Également en fin de contrat avec le BVB en juin 2022, l’attaquant allemand d’origine camerounaise n’a pas échappé aux radars des scouts du Real Madrid, qui se verraient bien le recruter en cas d’échec dans le dossier Kylian Mbappé. Pour le club merengue, qui a également un œil sur la situation d’Erling Haaland, le but est de démontrer à l’attaquant du PSG qu’il n’est pas le seul grand espoir du foot mondial sur les tablettes du Real Madrid, et que le champion de France ne l’attendra pas éternellement. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé réagira et se positionnera rapidement au sujet de son avenir, à Paris ou ailleurs…