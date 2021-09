PSG : Mbappé, son mercato orageux est digéré !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victime de certains sifflets au Parc des Princes avant le match entre le PSG et Clermont (4-0), Kylian Mbappé a encore répondu présent sur le terrain.

En grande forme depuis le début de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a fait honneur à son rang de meilleur buteur du championnat. Malgré quelques sifflets à l’échauffement, la star du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France a fait abstraction du contexte et a marqué un nouveau but, le troisième du PSG contre le surprenant promu clermontois. Malgré son envie de rejoindre le Real Madrid et les refus catégoriques de Paris de le vendre, Kylian Mbappé reste professionnel et c’est tout à son honneur. Selon José Barroso et Arnaud Hermant, qui ont évoqué le cas de Mbappé dans les colonnes de L’Equipe, son mercato est totalement digéré et l’avant-centre de 22 ans est focus à 100 % sur la saison 2021-2022 avec le PSG.

Le mercato déjà oublié ?

« À l'annonce de son nom, il fut hué par une partie du Parc, applaudi par une autre, preuve que son cas divise et n'a rien de simple, comme toutes les histoires d'amour (…) À sa sortie pour Icardi, à la 79e minute, il fut acclamé par l'ensemble du public, qui l'avait déjà chaudement applaudi sur son but (…) Par son attitude, l'attaquant semble montrer qu'il a digéré son transfert avorté et qu'il a la tête à Paris. Il voulait tourner la page et regarder devant lui au plus vite, c'est fait : le voilà meilleur buteur de la Ligue 1 et prêt à entamer la nouvelle campagne de Ligue des champions, mercredi à Bruges » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Reste maintenant à voir comment son trio avec Neymar et Lionel Messi s’articulera dans les prochaines semaines. Un élément déterminant pour la saison du Paris Saint-Germain…