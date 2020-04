PSG : Mbappé se la raconte à la Neymar, il ne le supporte plus

Dans : PSG.

Encensé pour ses performances, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques sur son comportement.

La cote de popularité de Kylian Mbappé serait-elle en baisse ? En tout cas, le phénomène du Paris Saint-Germain ne fait plus l’unanimité. Les critiques concernent rarement ses prestations sur le terrain, où l’international français fait régulièrement la différence. Le problème vient plutôt de son égoïsme, voire de son arrogance qui rappelle parfois l’attitude de son coéquipier Neymar. Un comportement qu’Emmanuel Petit a bien du mal à supporter.

« Mbappé a progressé en trois ans, a reconnu le consultant de RMC. Il est arrivé dans le milieu du foot avec un potentiel incroyable, c’était un diamant à polir. Il a eu un transfert exorbitant à assumer, dans un club peuplé de stars. Il a fallu qu’il assume tout ça sur le terrain, mais aussi en dehors. Dans ses stats, il a aussi progressé. Il a montré une grande maturité dans beaucoup de domaines. Malgré tout, il a tendance à m’agacer de plus en plus. »

Mbappé obsédé par le Ballon d’Or

« Il force trop. Il veut forcer à la décision à chaque fois, a constaté le champion du monde 1998. Il est agaçant avec ses propres partenaires. On oublie qu’il est jeune. Il a déjà prouvé de grandes choses, mais on en demande toujours plus. Ce qu’il fait, c’est incroyable, il a un avenir brillant devant lui. Mais le fait de se mettre une pression, parce qu’il veut gagner un Ballon d’Or, c’est agaçant. Il doit faire attention avec son comportement. A trop se "Neymar-iser", ça risque de se retourner contre lui… » Le genre de critiques qui reviennent souvent depuis quelques mois.