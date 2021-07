PSG : Mbappé sanctionné, Pierre Ménès est mort de rire

Dans : PSG.

C’est silence radio dans le clan Mbappé au sujet de l’avenir du prodige tricolore.

Une attitude qui ne surprend pas, sachant que l’attaquant du PSG arrive dans une position personnelle très confortable à un an de la fin de son contrat. Le champion du monde a donc les clés au sujet de sa carrière, et malgré les offres financières et les efforts pour recruter, le PSG ne semble pas trouver grâce aux yeux de l’ancien monégasque. Selon L’Equipe, Kylian Mbappé a tout simplement fait savoir qu’il apprécierait de rester à Paris une saison de plus, mais pas forcément de prolonger, histoire d’être gratuit dans un an. Une attitude qui peut déplaire, même si le PSG n’a pas beaucoup de moyens de faire changer ça. Pour Eric Di Méco, il faudrait une sanction exemplaire. « Après, ce que tu peux faire quand tu es le PSG et que tu es puissant, c’est dire : 'Tu ne veux pas prolonger ? Eh bien tu restes sur le banc toute l’année.’ », a balancé l’ancien joueur de l’OM. Une théorie qui fait bien rigoler Pierre Ménès, pour qui il n’y a rien à faire si les joueurs se retrouvent en position de force.

Daniel le PSG enrôle 3 joueurs libres. Faut il le brader ? Le mettre sur le banc un an 🤣? Tu as encore un an pour le faire changer d’avis. La situation n’est pas si simple — Pierre Ménès (@PierreMenes) July 2, 2021



« Le PSG enrôle 3 joueurs libres. Faut il le brader ? Le mettre sur le banc un an 🤣? Tu as encore un an pour le faire changer d’avis. La situation n’est pas si simple », a tenu à rappeler le consultant sur Twitter. Une réflexion de Pierre Ménès qui tend à prouver que Kylian Mbappé compte bien passer l’été sans prolonger au Paris SG, quitte à tendre tout le monde au sein de son club, et à agacer un Nasser Al-Khelaïfi persuadé que tout va bien se terminer. En tout cas, la solution de se passer de Mbappé pour lui faire comprendre qu’il doit prolonger ne risque pas d’être retenue au sein du PSG.