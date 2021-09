PSG : Mbappé s’est déjà annoncé au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Retenu par le Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé ne compte pas changer d’avis. L’attaquant français a bien l’intention de rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat en juin prochain. Un départ déjà confirmé dans le vestiaire parisien.

Le Paris Saint-Germain et ses supporters ont vite été rassurés. Malgré ses envies d’ailleurs et la décision de ses dirigeants de le retenir, Kylian Mbappé restera impliqué tout au long de la saison. Sans ce professionnalisme, le Français, qui a refusé de partir au clash, n’aurait sûrement pas totalisé 3 buts et 2 décisives en seulement 4 journées de Ligue 1. De quoi envisager un revirement de situation en faveur du club de la capitale ?

C’est en tout cas le souhait de la direction qui, à l’image du président Nasser Al-Khelaïfi, n’a aucune envie de le voir partir libre en juin prochain. Sauf que Kylian Mbappé sera très difficile, voire impossible à convaincre. L’incroyable recrutement du Paris Saint-Germain, avec notamment les signatures de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Lionel Messi, n’a pas suffi pour le séduire. Et ses supérieurs n’ont pas réussi à changer la donne en lui proposant un salaire ahurissant. A croire que la décision de l’attaquant est déjà définitive.

Mbappé s’est confié à un coéquipier

La preuve, d'après le spécialiste mercato Fabrizio Romano, Kylian Mbappé a déjà annoncé sa prochaine signature au Real Madrid. « Pendant la dernière semaine du mois d'août, avant la fermeture du marché des transferts, Mbappé a dit à l'un de ses coéquipiers dans le vestiaire du Paris Saint-Germain : "Je vais jouer au Real Madrid. Je ne sais pas si ce sera cet été ou le prochain, mais je vais jouer au Real Madrid" », a relayé le journaliste sur sa chaîne YouTube, confirmant ainsi que le Parisien s’est déjà entendu avec les Merengue. Bien sûr, cela n’empêchera pas le Qatar de tout tenter jusqu’au bout.