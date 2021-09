Kylian Mbappé, le PSG et le Real sur le pied de guerre

Dans : PSG.

Le Real Madrid drague Paul Pogba pour convaincre Kylian Mbappé qu'il peut reformer une équipe galactique. Mais pour le moment, c'est au PSG que les grands du football se retrouvent.

Au niveau de son effectif, le Real Madrid reste l’un des clubs les mieux lotis d’Europe. Mais la formation espagnole ne fait plus aussi peur que par le passé, et n’est désormais plus forcément citée parmi les grands favoris pour la prochaine Ligue des Champions. Ce statut est plus facilement réservé au PSG, à Manchester City ou au Bayern Munich. Depuis le transfert à la Juventus de Cristiano Ronaldo, ce statut de prétendant à la victoire européenne a baissé, et cet été, il s’est même écroulé avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Résultat, ce Real Madrid-là, moins impressionnant, intéresse-t-il toujours un Kylian Mbappé qui compte bien accomplir son rêve l’été prochain ?

Selon Mundo Deportivo, Florentino Pérez sait qu’il n’a pour le moment pas une équipe de galactique à proposer à l’attaquant français, mais il compte bien y remédier rapidement. Ainsi, le Real Madrid pourrait surprendre tout le monde cet hiver en se positionnant sur le transfert de Paul Pogba. Manchester United se donne en effet six mois pour convaincre le milieu français de prolonger son contrat. Dans le cas contraire, les Red Devils diront oui à une belle offre pour éviter un départ à zéro euro. Mino Raiola a déjà pris la température avec la Maison Blanche, qui se verrait bien accueillir La Pioche avec quelques mois d’avance.

La raison est stratégique, puisque cela permettrait de montrer à des joueurs comme Erling Haaland et Kylian Mbappé, que le Real Madrid a envie de retrouver son lustre d’antan. Car le bras de fer existe toujours avec le PSG, qui entend bien tout tenter pour prolonger son attaquant champion du monde. Y compris en rappelant que le club espagnol n’a plus atteint la finale de la Ligue des Champions depuis 2018, ce qui n’a rien d’infamant, mais représente une petite éternité pour un tel club. Cette saison en Coupe d’Europe sera donc décisive pour l’avenir de Mbappé, qui pourrait aussi se dire qu’il a une occasion inouïe de pouvoir évoluer aux côtés de Lionel Messi et de Neymar.

Une saison folle pour tout changer

Et peut-être de changer d’avis, espère Pedro Miguel Pauleta. « Il va être obligé de s’adapter. Mais il va beaucoup grandir avec Lionel Messi au Paris Saint-Germain. S’il a l’intelligence de bien se déplacer, en profitant des espaces créés par Messi et Neymar, il va souvent se retrouver en bonne situation grâce à leur qualité de passe et il pourra donc marquer beaucoup de buts », a souligné l’ancien attaquant du PSG, dans les colonnes de ligue1.fr. Une saison de premier choix pour prolonger, c’est peut-être la meilleure chance de Nasser Al-Khelaïfi, qui a bien vu que son forcing ne marchait pas au niveau contractuel et financier.