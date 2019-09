PSG : Mbappé, Ronaldo, Bale...et Usain Bolt, c'est son rêve !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dieu vivant, mais à la retraite, du sprint, Usain Bolt a tenté une reconversion dans le football, mais si l'homme le plus rapide du monde est une légende de l'athlétisme, il en va tout autrement avec le ballon rond. Après plusieurs tests dans différents clubs, qui n'ont rien donné, Usain Bolt a compris qu'il devait se contenter d'envisager le football que comme un loisir de luxe. Répondant ce samedi au site de la FIFA, l'athlète jamaïcain a notamment évoqué le cas de Kylian Mbappé, un joueur dont il apprécie les qualités et notamment la vitesse.

« Mbappé est un grand joueur. Il est rapide, technique et très efficace. Il est encore jeune, mais il pourrait jouer dans n’importe quelle équipe. Si je devais choisir trois footballeurs d’hier ou d’aujourd’hui pour un relais 4x100 mètres ? Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Gareth Bale », confie Usain Bolt, qui sait cependant que s'il a eu lui même des soucis en se mettant au football, CR7, le joueur du PSG et l'international gallois du Real Madrid auront probablement des problèmes sur une piste d'athlétisme, notamment dans un relais où la technique est une qualité essentielle. Mais cette équipe de rêve aurait de la gueule quand même.